Представители Белорусской цементной компании 17 июня 2019 года обсудили в Калининграде возможность увеличения объемов поставок белорусского цемента в Калининградскую область России.

В состав делегации вошли генеральный директор РПТУП Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александр Довгало, заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Сергей Миронов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Калининграде Сергей Молунов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на переговорах с заместителем председателя правительства Калининградской области Александром Рольбиновым, заместителем министра строительства и ЖКХ Николаем Телевяком, а также руководителями крупнейших строительных и торговых компаний региона обсуждались вопросы емкости рынка строительных материалов Калининградской области на второе полугодие 2019 года, номенклатура, объемы потребления, ценовая и тарифная политика.

Кроме того, рассмотрены вопросы исполнения действующих контрактных обязательств и возможность увеличения объемов поставок.

За январь-апрель 2019 года РПТУП «Управляющая компания холдинга «БЦК» в Калининградскую область поставлено 71,2 тыс. тонн белорусского цемента на сумму 3591,6 тыс. долларов США. Темп прироста к аналогичному периоду 2018 года составил 109,0 процента. Кроме цемента предприятия холдинга поставляли в регион также железобетонные конструкции, щебень гранитный, известь, мел, стеновые материалы, плитку керамическую и другую продукцию.