|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ОАЭ В КОНЦЕ ИЮНЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
10:52 18.06.2019
Министр образования ОАЭ посетит Беларусь 27-29 июня. Подготовка визита обсуждалась на встрече посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрея Лученка с министром образования ОАЭ Хуссейном аль-Хаммади.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 17 июня встрече стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в области образования и науки, в том числе вопрос взаимного признания документов об образовании и обучении.
Кроме того, обсуждались реализация совместных научно-исследовательских проектов и программ, расширение договорно-правовой базы сотрудничества в области образования и науки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2019
Курсы в банках
на 18.06.2019
Конвертация в банках
на 18.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте