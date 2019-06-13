Министр образования ОАЭ посетит Беларусь 27-29 июня. Подготовка визита обсуждалась на встрече посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрея Лученка с министром образования ОАЭ Хуссейном аль-Хаммади.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 17 июня встрече стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в области образования и науки, в том числе вопрос взаимного признания документов об образовании и обучении.

Кроме того, обсуждались реализация совместных научно-исследовательских проектов и программ, расширение договорно-правовой базы сотрудничества в области образования и науки.