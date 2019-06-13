Беларусь заинтересована в создании в Египте совместных предприятий с высокой степенью локализации и развитии многоплановых двусторонних отношений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 18 июня на встрече президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с представителями белорусских деловых кругов.

По словам Сергея Румаса, важную роль в активизации деловых контактов должен сыграть белорусско-египетский совет делового сотрудничества, работа над формированием которого ведется в настоящее время. Он отметил огромный потенциал для взаимодействия.

"Последние три-четыре года мы достигли успехов в области промышленной кооперации, приступили к реализации совместных проектов в научно-технической и образовательной сферах. Сегодня стремимся перейти от простой торговли товарами к более многоплановым экономическим отношениям. Делаем акцент на реализации комплексных проектов, предусматривающих создание в Египте совместных предприятий с высокой степенью локализации и организацией экспорта произведенной продукции в третьи страны", - сказал премьер-министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в числе направлений сотрудничества, которые уже набирают обороты, премьер-министр назвал производство грузовой и сельскохозяйственной техники, исследования в области наноматериалов, молекулярной генетики.

"Нам предстоит активная работа. Уверен, что совместными усилиями сможем вывести наши отношения на качественно новый уровень", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что нынешний визит представительной делегации из Египта - страны, которая является важным партнером в Африке и на Ближнем Востоке, - представляет историческое значение для двусторонних отношений.

"Уверен, что переговоры и встречи будут плодотворными и результативными, вы сумеете ближе познакомиться с экономическим и научно-техническим потенциалом Беларуси, традициями и богатым культурным наследием нашего народа", - отметил Сергей Румас.

Как проинформировал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, во встрече приняли участие представители почти 40 крупных предприятий и организаций страны, которые уже имеют опыт работы с египетскими партнерами.

"Это беспрецедентный пример, когда лидер иностранного государства второй раз за два года лично встречается с представителями наших деловых кругов", - отметил он.

Первая такая встреча состоялась в 2017 году и собрала более 700 человек. "Тогда президенты двух стран четко дали понять, что общность политической воли значительна в развитии взаимовыгодного партнерства в самых разных областях", - добавил Владимир Улахович.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018 году. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт - $35,26 млн (плюс почти 72%).

Основу белорусского экспорта составляют поставки металлопродукции, тракторов, грузовой автотехники, калийных удобрений, шин, продукции деревообработки. Беларусь импортирует цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Сейчас страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".