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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ МИССИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
18:28 17.06.2019

В Национальном статистическом комитете Беларуси 17 июня начала работу первая миссия очередной Глобальной оценки национальной статистической системы.

Ее организатором выступила Статистическая служба Европейского союза. В состав миссии включены эксперты Статистической службы Европейского союза (Йоланта Щербиньска), Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (Стивен Вейл), Европейской ассоциации свободной торговли (Ларс Свеннебай и Мариус Андерсен), а также независимые эксперты (Джерри О'Хэнлон, Прийт Потисепп).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в соответствии с программой Глобальной оценки национальной статистической системы Республики Беларусь предусмотрен углубленный обзор законодательства в области статистики, соблюдения Основополагающих принципов официальной статистики и Кодекса норм европейской статистики, структуры и организации национальной статистической системы, внедрения системы менеджмента качества, человеческих, финансовых и IT-ресурсов, производственных процессов, распространения статистической информации, коммуникации с ключевыми пользователями, развития персонала, бизнес-статистики, статистики сельского хозяйства, макроэкономической статистики, социально-демографической статистики, многоотраслевой статистики и международного сотрудничества.

Также международные эксперты встретятся с иными производителями официальной статистики, пользователями официальной статистической информации, представителями научного и академического сообщества, СМИ, международных организаций в Республике Беларусь.

По результатам Глобальной оценки национальной статистической системы Беларуси международными экспертами будет подготовлен подробный отчет и даны рекомендации по приоритетным направлениям дальнейшего развития национальной статистической системы республики.

Миссия завершит свою работу 21 июня 2019 г.
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