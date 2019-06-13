Специалисты Минского моторного завода в рамках сельскохозяйственной выставки «Агро-2019» в Киеве провели ряд переговоров с партнерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», с руководством ООО «Слобожанская промышленная компания» обсуждались вопросы применяемости, надежности и сервиса двигателя Д-262.2S2. Сейчас украинские специалисты тесно работают с конструкторским управлением ММЗ по усовершенствованию данного мотора.

ООО «Слобожанская промышленная компания» производит сельскохозяйственную технику и является надежным партнером ММЗ, комплектует минскими двигателями тракторы «Слобожанец», дизель-генераторные установки, комбайны и использует их для переоборудования автомобилей советского автопрома. За 2018 год украинская компания приобрела у Минского моторного завода порядка 500 двигателей различных исполнений. За пять месяцев текущего года ей было отгружено более 130 моторов.

Состоялись переговоры с представителями Харьковского тракторного завода. Предприятие устанавливает на свою продукцию двигатели ЯМЗ и ММЗ, в зависимости от предпочтения потребителей. За 2018 год для ХТЗ из Минска был отгружен 41 мотор модификации Д-262.2S2, мощностью 250 л. с. За пять месяцев этого года – 16 аналогичных моторов. На выставке «Агро-2019» обсуждался вопрос увеличения объемов поставок указанного исполнения двигателя.

С руководством ООО «Укравтозапчасть», которое является дилером ММЗ в Украине, прошли переговоры по вопросам увеличения объемов закупаемой продукции и расширения номенклатурного ряда.

В Украине работает четыре дилера Минского моторного завода. По результатам сравнительного анализа их работы за январь-май 2018 года и аналогичный период текущего года есть положительная динамика, реализация двигателей увеличилась. Темп роста в количественном выражении составил 116,2%.

На киевской выставке «Агро-2019» была представлена экспозиция ПАО «Эльворти», производителя сельскохозяйственной техники. Специалисты Минского моторного завода провели переговоры с руководством компании. В мае текущего года украинский партнер уже заказал заводу пять двигателей модели Д-245S2-1154, применяемые для комплектации экскаваторов-погрузчиков ELEX 81A. ПАО «Эльворти» планирует закупить в 2019 году порядка 25 двигателей.

Минский моторный завод не только реализует продукцию в Украину, но и имеет на ее территории десять сервисных центров, где устраняются поломки всех групп сложности.

За прошлый год южной соседке нашей республики – Украине – было отгружено более 1300 двигателей.