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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН В НОВОСИБИРСКЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ЕАЭС»
15:17 17.06.2019
Все права защищены.Инвестиционный потенциал Беларуси представлен в Новосибирске на конференции «Экспорт в страны ЕАЭС», которая прошла 10-11 июня.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в рамках секции «Беларусь» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Новосибирске Андрей Гасюк проинформировал участников конференции о возможностях и преимуществах использования электронных площадок ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в торговле между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Новосибирской области.
Кроме того, представитель посольства провел B2B-переговоры с компаниями, заинтересованными в выходе на белорусский рынок, в том числе путем участия в биржевых торгах БУТБ.
В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Минэкономразвития и деловых кругов из стран ЕАЭС.
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