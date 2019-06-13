Все права защищены.Инвестиционный потенциал Беларуси представлен в Новосибирске на конференции «Экспорт в страны ЕАЭС», которая прошла 10-11 июня.

Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в рамках секции «Беларусь» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Новосибирске Андрей Гасюк проинформировал участников конференции о возможностях и преимуществах использования электронных площадок ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в торговле между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Новосибирской области.

Кроме того, представитель посольства провел B2B-переговоры с компаниями, заинтересованными в выходе на белорусский рынок, в том числе путем участия в биржевых торгах БУТБ.

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Минэкономразвития и деловых кругов из стран ЕАЭС.