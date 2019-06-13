Первый заместитель Государственного таможенного комитета (ГТК ) Беларуси Владимир Орловский и официальный представитель белорусской таможни в Китае Дмитрий Коваленок приняли участие в IМеждународном таможенном диалоге высокого уровня между Китаем и странами ЕАЭС, который состоялся в Харбине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, участники мероприятия представили инновационные предложения в области таможенного регулирования, механизмах повышения безопасности цепи поставок, а также обсудили меры по практической реализации международного соглашения между ЕАЭС и КНР об обмене таможенной информацией, подписанного в июне 2019 года.

Владимир Орловский рассказал об упрощениях, применяемых белорусской таможней в китайско-белорусском парке «Великий камень», а также проинформировал о результатах пилотного проекта по применению электронных пломб при автомобильных перевозках, преимуществах взаимного признания статусов добросовестного бизнеса Беларуси и Китая, а также текущих и перспективных направлениях оптимизации трансграничного товарного движения по железнодорожному маршруту «Китай-Европа-Китай» через Беларусь.

В рамках мероприятий состоялась встреча с заместителем министра Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюном, вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Чэн Чжинином и руководителями делегаций таможенных служб стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии, на которой были обсуждены вопросы таможенного сотрудничества между странами.

Состоялись встречи и с руководством Харбинской таможни и таможни «Бинчен», где участники обменялись прогрессивными таможенными практиками, а также продемонстрировали современные технические решения в области проведения таможенных экспертиз, электронного оформления товаров, обработки отправлений электронной коммерции, использования мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Официальный представитель ГТК в посольстве Беларуси в Китае принял участие в Диалоге между представителями государства и бизнеса Китая и русскоязычных стран на тему «Электронная торговля в рамках развития Шелкового пути». Он представил белорусскую модель таможенного оформления и контроля товаров электронной коммерции.