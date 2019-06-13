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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ МЕДИКИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ЦЕНТРОМ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В КРАСНОЯРСКЕ
12:06 17.06.2019

Делегация Минского городского клинического онкологического диспансера во главе с заведующим отделением ядерной медицины МГКОД Дмитрием Клименко посетила Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, белорусские специалисты в ходе визита изучили опыт работы сотрудников центра ядерной медицины в лечении и диагностике заболеваний с применением радионуклидных фармацевтических препаратов.

«Федеральный Сибирский научно-клинический ФМБА России активно взаимодействует с медицинскими организациями Республики Беларусь, в частности, есть соглашения о сотрудничестве с Республиканским научно-практическим центром онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Республиканским научно-практическим центром трансплантации органов и тканей и вам тоже будет интересен и полезен обмен опытом с красноярскими коллегами», - отметил руководитель отделения Посольства Беларуси в России в Красноярске Виктор Щетько.

Заведующий отделением ядерной медицины МГКОД Дмитрий Клименко представил участникам совещания структуру онкологической службы в Беларуси и подчеркнул, что организация борьбы с раком становится одним из приоритетных направлений здравоохранения Беларуси.

«Специалисты диспансера с конца 90-х годов проводят радионуклидные исследования по 18 основным методикам. Сейчас нас интересует, прежде всего, технология работы с препаратами на основе Ga-68, которой владеют специалисты центра ядерной медицины в Красноярске», - сообщил он.

Генеральный директор ФСНКЦ Борис Баранкин, в свою очередь, выразил уверенность в плодотворном дальнейшем сотрудничестве между организациями и пригласил гостей ознакомиться с центром ядерной медицины.

Члены делегации осмотрели отделение радионкулидной терапии и ознакомились с инфраструктурой центра позитронно-эмиссионной томографии.
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