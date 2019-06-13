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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ VI ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11:29 17.06.2019

Совместное заседание организационных комитетов по подготовке и проведению VI Форума регионов Беларуси и России состоялось 14 июня в Санкт-Петербурге.

Напомним, сопредседателем оргкомитета с белорусской стороны является заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щёткина, с российской — заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания Беларуси, на заедании обсуждена подготовка основных мероприятий форума. Особое внимание уделено программе пленарного заседания, в котором ожидается участие глав государств.

Как сообщила журналистам Марианна Щёткина, важной частью программы предстоящего саммита станет Молодежный форум.

«Не случайно мы привлекаем много молодежи, ведь это будущее Союзного государства, вопросы преемственности, сохранения общей истории», - отметила она.

В этом плане хорошей площадкой для продвижения молодежных инициатив является молодежный парламент.

«Мы хотели бы, чтобы в рамках форума молодежными парламентами наших стран была проведена серьезная работа. У ребят много интересных инициатив», - добавил Юрий Воробьев.

В целом он отметил, что большинство мероприятий форума в высокой степени готовности. «Есть мелкие вопросы, которые надо дорабатывать. Сегодня мы договорились, кто и в какие сроки будет их решать», — сказал он.

В свою очередь Марианна Щёткина добавила, что накануне форума (4-5 июля) в Беларуси пройдет научно-практическая конференция по вопросам сотрудничества двух стран в области транспорта и логистики.

«Отношения Беларуси и России были, есть и будут всеобъемлющими, стратегическими и дружескими. Если есть какие-то вопросы, надо о них говорить и искать выходы. Форум регионов — хорошая площадка для такого диалога», - резюмировала заместитель председателя Совета Республики.
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