В администрации СЭЗ «Витебск» 14 июня состоялись переговоры с одним из крупнейших в Центральной Европе и одним из самых крупных в мире производителей цепей для горной промышленности – компанией FASING S.A. во главе с генеральным директором Здиславом Биком.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках VIII Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» между администрацией СЭЗ «Витебск» и Группой компаний FASING 16 мая текущего года подписан протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта по организации производства металлических цепей, горно-шахтного оборудования и комплектующих для добывающей промышленности на территории СЭЗ «Витебск».

В ходе встречи в администрации состоялось детальное обсуждение условий реализации инвестиционного проекта, кроме того польская компания посетила площадку, выбранную под реализацию данного проекта.