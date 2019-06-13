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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10:18 17.06.2019
В администрации СЭЗ «Витебск» 14 июня состоялись переговоры с одним из крупнейших в Центральной Европе и одним из самых крупных в мире производителей цепей для горной промышленности – компанией FASING S.A. во главе с генеральным директором Здиславом Биком.
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках VIII Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» между администрацией СЭЗ «Витебск» и Группой компаний FASING 16 мая текущего года подписан протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта по организации производства металлических цепей, горно-шахтного оборудования и комплектующих для добывающей промышленности на территории СЭЗ «Витебск».
В ходе встречи в администрации состоялось детальное обсуждение условий реализации инвестиционного проекта, кроме того польская компания посетила площадку, выбранную под реализацию данного проекта.
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