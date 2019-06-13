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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА 17-19 ИЮНЯ ПОСЕТИТ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ БЕЛАРУСЬ
09:05 17.06.2019
Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который 17-19 июня посетит с официальным визитом Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия.
Планируется рассмотреть ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.
Программа визита Абделя Фаттаха аль-Сиси в Минск также предусматривает переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.
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