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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГАМБУРГ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОЙ С БЕЛАРУСЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
17:46 14.06.2019

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов 14 июня встретился с делегацией во главе со статс-секретарем Министерства экономики, транспорта и инноваций Вольного и Ганзейского Гамбурга Торстеном Зевеке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, на встрече также присутствовали с белорусской страны представители управлений автомобильного, железнодорожного, водного транспорта и международного сотрудничества. С немецкой – представители транспортных компаний.

Андрей Иванов в своем вступительном слове отметил, что Министерством в текущем году реализован проект строительства второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Также начата реализация третьей очереди (участок Жлобин – Калинковичи) инвестиционного проекта по электрификации участков Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин – Калинковичи.

Кроме того, с ЕБРР подписано кредитное соглашение по проекту реконструкции автомобильной дороги Р-80 Слобода – Паперня, ведется работа по подготовке проекта реконструкции автомобильной дороги М-10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин и продолжается реконструкция судоходных сооружений Днепровско-Бугского канала в рамках развития международного водного пути Е-40.

«Работа по развитию транспортно-логистической системы проводится Министерством в тесном взаимодействии с транспортными министерствами сопредельных стран и интеграции нашей страны в Евроазиатскую транспортно-логистическую систему», - подчеркнул замминистра.

В свою очередь Т. Зевеке обратил внимание на то, что порт Гамбурга является 3-им по величине в Европе. В связи с чем есть большая заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью, с целью создания совместной логистической концепции. Также он подчеркнул, что в Европе больше нет порта, который бы имел такую развитую железнодорожную инфраструктуру – более 40 % перевозок грузов, которые разгружаются и разгружаются в гамбургском порту осуществляются по железной дороге. Именно поэтому многие представители немецкой делегации представляют эту сферу перевозок.

«Важным регионом, с которым работает наш порт сегодня, является Азия, а именно – Китай. В связи с этим Беларусь играет центральную роль в осуществлении континентальных перевозок между Европой и Китаем. Также Гамбург – это не только крупный логистический хаб, но и очень важный промышленный центр, поэтому и с этой точки зрения мы с большим интересом рассматриваем Беларусь», - отметил Т. Зевеке.

Немецкая делегация выразила заинтересованность в реализации проектов «Один пояс – один путь» и индустриального парка «Великий камень».

В заключении стороны выразили надежду на развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
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