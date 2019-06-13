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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-ФИНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОШЛИ В МИНСКЕ
16:09 14.06.2019

В Минске 14 июня прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Финляндии.

Делегацию МИД Финляндии на консультациях возглавила заместитель генерального директора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Саннамаария Ванамо, белорусскую – заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах.

Обсуждено также состояние отношений Беларуси с Европейским союзом, взаимодействие по линии глобальных и региональных международных организаций и интеграционных объединений.
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