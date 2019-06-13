Беларусь и Австрия выражают взаимную заинтересованность в развитии научно-технической и инновационной кооперации и заключении двухстороннего соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Документ планируется подписать во второй половине 2019 года. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александра Шумилина с послом Австрийской Республики Алоизией Вергеттер.

«Заключение соглашения позволит нам создать совместную комиссию в области науки и технологий и проводить конкурсы совместных фундаментальных и прикладных проектов по тем направлениям, которые представляют наибольший интерес, в том числе с точки зрения коммерциализации результатов исследований и создания высокотехнологичных производств», - подчеркнул председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Австрия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Беларуси и играет важную роль в модернизации белорусских предприятий в ряде отраслей (энергетика, транспортная инфраструктура, нефтехимия, машиностроение, дерево- и металлообработка, пищевая промышленность, строительство, охрана окружающей среды и др.). В настоящее время в Беларуси с участием австрийских компаний завершается реализация ряда крупных инвестиционных проектов на общую сумму около 400 млн долларов США.

В настоящее время ведется проработка возможности реализации в Беларуси новых инвестиционных проектов с участием австрийских компаний Lenzing AG (создание производства вискозного штапельного волокна) Telekom Austria AG (развитие 4G/LTE сетей и современных цифровых сервисов), Kronospan (создание нового предприятия на территории СЭЗ «Витебск» и расширение производства в Сморгони), Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH (создание производства пластиковой тары) на общую сумму свыше 500 млн долларов США.