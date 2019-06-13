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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОТАРИАТА ГЕРМАНИИ
14:12 14.06.2019

Делегация Министерства юстиции Беларуси ознакомилась с немецким опытом организации и функционирования нотариата. В поездке, которая прошла 5-8 июня, также приняли участие представители Белорусской нотариальной палаты.

Учитывая динамичное развитие сферы нотариата в Беларуси и пятилетие перехода белорусского нотариата к деятельности на принципах самоуправления и самофинансирования, рабочая поездка была посвящена изучению наиболее актуальных вопросов правового регулирования данной сферы.

Эксперты немецкой Федеральной нотариальной палаты представили опыт использования информационных технологий в нотариате, в том числе электронного апостиля, правовое регулирование нотариальной тайны и защиты персональных данных, полномочия нотариуса и его роль в корпоративных отношениях, а также осветили ключевые аспекты страхования ответственности нотариуса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, изученный опыт представляет особый интерес в связи с изменением белорусского законодательства в сфере нотариата.

В частности, в настоящее время парламентом рассматривается проект Закона Республики Беларусь, предусматривающий совершенствование правового регулирования нотариальной тайны, электронного документооборота, института страхования гражданской ответственности нотариуса, а также наделение нотариусов правом совершения новых нотариальных действий, направленных на защиту прав и законных интересов участников корпоративных отношений.

Кроме того, Министерством юстиции разрабатывается нормативный правовой акт, которым осуществление полномочий по проставлению апостиля будет передано нотариусам.
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