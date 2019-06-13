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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
A1 TELEKOM AUSTRIA GROUP ГОТОВ ПОМОЧЬ БЕЛАРУСИ С ПОДГОТОВКОЙ К ЗАПУСКУ 5G
13:31 14.06.2019
Холдинг A1 Telekom Austria Group готов помочь Беларуси с подготовкой к запуску 5G. Об этом на встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным заявил директор А1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ARS Communications Minsk, Томас Арнольднер отметил важность белорусского рынка для А1 Telekom Austria Group, в который входит провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1, и предложил дальнейшие шаги по развитию его сотрудничества с Беларусью. Так, одной из сфер, где белорусской стороне может быть полезен опыт австрийского партнёра, является разработка «дорожной карты» по развертыванию сети 5G.
«Обе стороны пришли к соглашению, что при разработке законодательной базы с целью развития 5G в Беларуси, которую регулятор планирует завершить до сентября, необходимо принимать во внимание интересы абонентов и учитывать опыт внедрения как сетей 3G, где Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в Европе, так и сети 4G, признанной одной из наиболее слабых среди европейских стран, и покрытие и качество которой в регионах Беларуси являются недостаточными», - прокомментировал итоги встречи генеральный директор А1 Telekom Austria Group.
Заместитель премьер-министра Александр Турчин выразил готовность выслушать предложения руководителя австрийского холдинга и учесть их при принятии окончательного решения по обсуждаемым вопросам.
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