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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В УКРАИНЕ
12:57 14.06.2019
Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля во главе с заместителем директора ДФР Виктором Франскевичем приняла участие во II Международном форуме «Финансовая и таможенная безопасность Украины: информационно-аналитическое, нормативное и институциональное обеспечение», который прошел в городе Ирпень.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, представители белорусской финансовой милиции обменялись с зарубежными коллегами опытом организации информационно-аналитической деятельности, наработками по противодействию преступности в экономической сфере.
По итогам международного форума выработаны практические рекомендации по обеспечению финансовой и таможенной безопасности государства, форм и методов применения информационно-аналитических систем поддержки принятия решений при осуществлении контрольной деятельности, проведении финансовых и налоговых расследований, финансовой разведки.
В ходе визита состоялись встречи Виктора Франскевича с исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Александром Власовым и начальником налоговой милиции ГФС Сергеем Биланом. Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и обмена информацией в сфере борьбы с транснациональными экономическими преступлениями. Речь шла и о закреплении механизмов такого взаимодействия в соответствующем двустороннем соглашении.
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