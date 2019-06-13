Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля во главе с заместителем директора ДФР Виктором Франскевичем приняла участие во II Международном форуме «Финансовая и таможенная безопасность Украины: информационно-аналитическое, нормативное и институциональное обеспечение», который прошел в городе Ирпень.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, представители белорусской финансовой милиции обменялись с зарубежными коллегами опытом организации информационно-аналитической деятельности, наработками по противодействию преступности в экономической сфере.

По итогам международного форума выработаны практические рекомендации по обеспечению финансовой и таможенной безопасности государства, форм и методов применения информационно-аналитических систем поддержки принятия решений при осуществлении контрольной деятельности, проведении финансовых и налоговых расследований, финансовой разведки.

В ходе визита состоялись встречи Виктора Франскевича с исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Александром Власовым и начальником налоговой милиции ГФС Сергеем Биланом. Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и обмена информацией в сфере борьбы с транснациональными экономическими преступлениями. Речь шла и о закреплении механизмов такого взаимодействия в соответствующем двустороннем соглашении.