Посол Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Мирончик 13 июня встретился со спикером Риксдага Андреасом Норленом и представителями руководства шведского Парламента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Д. Мирончик проинформировал руководство Риксдага о развитии Беларуси и ситуации в регионе, прогрессе, достигнутом в двусторонних отношениях за год, прошедший после восстановления полноформатных дипломатических контактов между Минском и Стокгольмом.

Посол Беларуси акцентировал внимание на том, что товарооборот двух стран вырос в 2018 году более чем на четверть, а шведские компании, включая таких гигантов, как ИКЕА, проявляют неподдельный интерес к сотрудничеству с нашей страной. Было подчеркнуто, что ряд вопросов двусторонней повестки продолжает носить дискуссионный характер, но это не мешает Минску и Стокгольму формулировать общие подходы по таким темам, как борьба с торговлей людьми, и конструктивно обсуждать проблематику укрепления региональной безопасности.

По просьбе Спикера посол рассказал о достигнутых результатах и планах совместной работы Беларуси и Швеции в области защиты экологии и борьбы с изменением климата. Руководство Риксдага было проинформировано о договоренностях, достигнутых министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем Худыком с его шведской коллегой, заместителем премьер-министра – министром окружающей среды и климата Изабеллой Лёвин в ходе его визита в Стокгольм 21-24 мая 2019 г.

Руководитель дипмиссии выразил надежду на то, что вслед за первыми контактами по парламентской линии, состоявшимися в марте 2019 г., шведский Риксдаг и новый состав Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь наладят устойчивое и конструктивное взаимодействие.

Во встрече с руководством Риксдага также приняли участие послы Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы и России.