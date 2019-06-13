В Минске 13-14 июня проходит встреча Панели по миграции, мобильности и интегрированному управлению границами в рамках инициативы «Восточное партнерство».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в представительном форуме принимают участие эксперты из Европейского союза и его восточных стран-партнеров по вопросам миграции и интегрированного управления границами. Особое внимание уделено обсуждению охраны «зеленой» границы на примере национального опыта Беларуси в данной сфере, а также поддержке ЕС трансграничного сотрудничества в регионе «Восточного партнерства» по текущим и будущим инициативам.

Принимающей стороной мероприятия выступает Беларусь при поддержке Европейской комиссии (Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел), Европейской службы внешних связей и Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в рамках Панели Восточного партнерства по миграции, мобильности и интегрированному управлению границами.

С приветственным словом к участникам Панели обратились первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, представители Европейской комиссии, представительств ЕС и МОМ в Беларуси.

Панель «Восточного партнерства» по миграции, мобильности и интегрированному управлению границами была образована из Панели по миграции и убежищу в соответствии с решениями Саммита организации, состоявшегося в ноябре 2017 года в Брюсселе. Панель создана специально для содействия достижению Цели 17 из Целей Восточного партнерства-2020, а именно поддержке прогресса в диалоге по упрощению и либерализации визового режима, реадмиссии, партнерства в сфере интегрированного управления границами и мобильности.