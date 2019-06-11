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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 13 ИЮНЯ В МОСКВЕ
15:32 11.06.2019
13 июня в Москве состоится одиннадцатое заседание Консультативного комитета по вопросам предпринимательства под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в заседании примут участие члены Консультативного комитета по вопросам предпринимательства, представляющие как уполномоченные государственные органы, так и ведущие бизнес-ассоциации государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На заседании будут рассмотрены актуальные вопросы интенсификации взаимодействия ЕЭК с бизнес-сообществом и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС.
Участники заседания обсудят вопросы повышения эффективности функционирования единого рынка услуг в рамках ЕАЭС посредством:
- установления необходимости имплементации в национальном законодательстве правил функционирования единого рынка услуг, предусмотренных правом ЕАЭС;
- урегулирования вопросов взаимодействия уполномоченных органов государств ЕАЭС при осуществлении контрольно-надзорных и административно-процессуальных действий.
Кроме того, в ходе заседания планируется обсудить ряд вопросов, касающихся упрощения условий ведения бизнеса путем совершенствования регулирования внешнеэкономической деятельности и перевозок.
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