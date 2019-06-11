13 июня в Москве состоится одиннадцатое заседание Консультативного комитета по вопросам предпринимательства под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в заседании примут участие члены Консультативного комитета по вопросам предпринимательства, представляющие как уполномоченные государственные органы, так и ведущие бизнес-ассоциации государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На заседании будут рассмотрены актуальные вопросы интенсификации взаимодействия ЕЭК с бизнес-сообществом и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС.

Участники заседания обсудят вопросы повышения эффективности функционирования единого рынка услуг в рамках ЕАЭС посредством:

- установления необходимости имплементации в национальном законодательстве правил функционирования единого рынка услуг, предусмотренных правом ЕАЭС;

- урегулирования вопросов взаимодействия уполномоченных органов государств ЕАЭС при осуществлении контрольно-надзорных и административно-процессуальных действий.

Кроме того, в ходе заседания планируется обсудить ряд вопросов, касающихся упрощения условий ведения бизнеса путем совершенствования регулирования внешнеэкономической деятельности и перевозок.