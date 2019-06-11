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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ 89-Й ЛИССАБОНСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ
15:07 11.06.2019

Белорусская делегация издателей в составе Игоря Маланяка, директора ОАО “Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа”, Виктории Калистратовой, директора ИРУП “Народная асвета”, Елены Казак, заместителя директора РУП “Мастацкай лiтаратура’, Ольги Ваниной, директора РУП “Пачатковая школа”, Виктории Филипковой, первого заместителя РУП “Издательство “Пачатковая школа” впервые принимает участие в старейшей книжной выставке мира – 89-й Лиссабонской книжной ярмарке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформации, основной целью Лиссабонской книжной ярмарки является продвижение образования и знаний посредством книги и чтения. В культурной сфере Лиссабонская книжная ярмарка является одним из главных событий в Португалии.

Большинство книг представлены на португальском языке, но есть также книги на английском, русском и уже белорусском языках.

Благодаря издателям из Беларуси, России, Бразилии и других стран выставка в этом году приобрела международный статус.

Белорусская делегация провела переговоры с российскими коллегами, с рядом португальских издательств и представителями организатора 89-й Лиссабонской книжной ярмарки, а также с директором португальского издательства "Портуруссо" Ниной Яковлевой. Примечательно, что Нина родилась в Гомельской области и спустя год переехала в Москву, затем в Португалию. В 2001 году организовала издание газеты "Слово" в печатном и интернет – варианте. Это русскоязычная газета, издающаяся и распространяющаяся в Португалии, Испании, Италии. Аудитория газеты достигает нескольких миллионов человек. К слову, Н.Яковлева в 2017 году приняла участие в Конгрессе русской прессы в Минске, а также в торжественном открытии "Славянского базара".
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