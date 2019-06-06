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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД ПОДПИСАЛА ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПЕРЕВОЗОК АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ
14:15 11.06.2019
Белорусская железная дорога в рамках выставки Transport Logistic-2019 в Мюнхене представила свой транзитный потенциал и подписала трехстороннее соглашение, направленное на дальнейшее развитие перевозок автокомплектующих из Европы в Россию. От Белорусской железной дороги подпись под документом поставил первый заместитель Начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов.
Трехстороннее соглашение определит дальнейшие пути сотрудничества, направленные на стабильное и успешное развитие перевозки комплектующих для сборки автомобилей на заводы в Калуге и Нижнем Новгороде в контейнерах, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД. В соответствии с данным Соглашением компании планируют выйти на новый уровень сотрудничества по оказанию клиенту комплексного логистического сервиса.
Белорусская железная дорога на протяжении последних лет плодотворно сотрудничает с транспортными компаниями и бизнес-сообществами Германии. Примером взаимовыгодного сотрудничества являются перевозки автокомплектующих из Европы транзитом через Беларусь в Россию по проекту Volkswagen. По итогам работы за 4 месяца 2019 года объем указанных перевозок составил более 20 тыс. контейнеров в ДФЭ, что выше в 1,2 раза аналогичного периода прошлого года.
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