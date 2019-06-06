Премьер-министр Беларуси Сергей Румас совершает рабочий визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель правительства 10 июня принял участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который прошел на Лондонской фондовой бирже.

Сергей Румас в своем выступлении на открытии мероприятия отметил, что Belarus Capital Markets Day - значимое для Беларуси мероприятие на одной из крупнейших финансовых площадок мира с безупречной репутацией и самыми высокими стандартами качества.

"Этим событием мы показываем интерес к расширению присутствия на международных рынках", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр обратил внимание, что Беларусь - страна с открытой экономикой, 2/3 производимой продукции экспортируется, и республика не может быть в стороне от происходящих в мире экономических процессов. По его словам, сегодня в экономике Беларуси обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами (машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность) активно развивается сфера услуг - транспортно-логистическая отрасль, туризм.

Наиболее перспективным Сергей Румас назвал IT-сектор.

"Его стремительный рост (30% в год) и экспортный потенциал превосходят любую другую отрасль экономики. Решение о развитии в Беларуси цифровой экономики принято на высшем уровне", - отметил премьер-министр.

Центром развития белорусского IT-сектора является Парк высоких технологий. Здесь созданы беспрецедентные льготы и гарантии для резидентов.

"И инвесторы поверили нам. Сегодня на Дне рынков капитала Беларуси IT-сектору посвящен отдельный блок. Мы хотим продемонстрировать, что называя Беларусь "Силиконовой долиной Восточной Европы", журналисты The Wall Street Journal нисколько не преувеличивали", - подчеркнул Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь в 2017 году вернулась на международный финансовый рынок с суверенными еврооблигациями. Кроме того, корпоративным заемщиком на внешнем рынке стала компания "Евроторг". В этом году дебютные сделки по размещению еврооблигаций совершил специализированный финансовый институт - Банк развития Беларуси, он разместил не только классический выпуск в долларах, но также первый и знаковый для страны выпуск еврооблигаций в белорусских рублях.

"Очевидно, что присутствие эмитентов из Беларуси на международном финансовом рынке будет расширяться", - полагает Сергей Румас.

В 2018 году Беларусь добилась перехода из седьмой в шестую группу по страновой классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и, по словам премьер-министра, страна не собирается останавливаться на достигнутом.

"Все мы знаем, насколько консервативны в своих оценках международные рейтинговые агентства. Поэтому мы заинтересованы в открытых встречах с инвесторами и предоставлении информации по любым вопросам из первых рук. Мы демонстрируем искреннюю готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами на принципах открытости и прозрачности, паритета взаимных интересов", - резюмировал Сергей Румас.

День рынков капитала - первое для Беларуси мероприятие в таком формате на Лондонской фондовой бирже. С учетом роли Лондона как мирового финансового центра белорусская сторона видит значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов. Лондон неоднократно становился площадкой для проведения белорусских инвестиционных форумов и презентаций. Belarus Capital Markets Day нацелен в первую очередь на инвесторов в долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью и на портфельных инвесторов в акционерный капитал. Мероприятие предполагает несколько тематических блоков: "Макроэкономика и монетарный сектор Беларуси", "Дебют частной компании на международных рынках капитала", "Банковский сектор Беларуси", "Технологии как драйвер экономики Беларуси". В тематических блоках запланировано участие представителей банковского и корпоративного сектора Беларуси, в том числе действующих или потенциальных эмитентов еврооблигаций, организаций, планирующих продажу акций иностранным инвесторам, и представителей международных финансовых институтов.

В программе рабочего визита - переговоры главы белорусского правительства с руководством Лондонской фондовой биржи, крупнейших инвестиционных банков и фондов.

На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланирован ряд встреч, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли Великобритании.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. Последние несколько лет она устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров. В январе-апреле 2019 года двухсторонний товарооборот составил более $1 млрд, сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере $843,3 млн. Великобритания занимает второе место по объему прямых иностранных инвестиций (31,7%) в экономику Беларуси. С учетом роли Лондона как мирового финансового центра белорусская сторона видит большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов.