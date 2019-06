МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ШВЕЙЦАРИЯ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ IT

15:00 10.06.2019 Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным. Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации Парка высоких технологий, во время визита состоялась встреча с председателем Национального совета (Парламента) Швейцарской Конфедерации Мариной Кароббио Гушетти. В ходе беседы стороны отметили, что двусторонние отношения выходят на качественно новый уровень. Следствием этого является решение швейцарской стороны о повышении статуса своего дипломатического представительства в Минске до уровня посольства. Вопросы экономического сотрудничества были детально обсуждены в ходе переговоров с Федеральным советником (министром), руководителем Федерального Департамента экономики, образования и исследований Швейцарской Конфедерации Ги Пармелином. Швейцарская сторона дала высокую оценку развитию Парка высоких технологий и сферы IT Республики Беларусь. Ги Пармелин предложил посвятить очередное заседание белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству взаимодействию в области информационных технологий, цифровизации экономики, разработки и производства высокотехнологичной продукции. В ходе беседы с президентом Швейцарского объединения предприятий малого и среднего бизнеса SGV/USAM, главой комиссии Национального совета по экономике и расходам Жан-Франсуа Римом швейцарская сторона выразила заинтересованность в широком использовании собственных периодических изданий для распространения информации о Беларуси и перспективных направлениях торгового и инвестиционного взаимодействия. Направления развития отношений между деловыми кругами были также рассмотрены в ходе встречи с Президентом Союза предприятий машиностроительной, электротехнической и металлургической отрасли SWISSMEM, вице-президентом Швейцарского межотраслевого промышленного объединения нанимателей Economiesuisse Хансом Хессом. Как отметил Александр Турчин, сейчас в Беларуси успешно работают более 100 предприятий со швейцарским капиталом, при этом у стран есть значительный потенциал для расширения этого сотрудничества.