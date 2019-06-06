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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ НАЧАЛА РАБОТУ НА 89-Й ЛИССАБОНСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ
13:38 10.06.2019

Белорусская делегация издателей впервые принимает участие в старейшей книжной выставке мира - 89-й Лиссабонской книжной ярмарке, которая проходит с 29 мая по 16 июня.

Бесконечные ряды киосков с книгами, журналами и другой продукцией издательской индустрии занимают парк Эдуарда VII, самый большой парк в столице Португалии. Проводимая с 1930-х годов книжная ярмарка под открытым небом стала культурной достопримечательностью для жителей и туристов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП "Народная асвета", помимо огромного книжного рынка, на ярмарке проходят лекции, встречи с писателями и издателями, презентации новых изданий. Читатели получают удовольствие от чтения, покупки старых и редких книг, пользуются щедрыми скидками во время ярмарки.

Большинство книг представлены на португальском языке, но есть также книги на английском, русском и уже белорусском языках. В выставке принимают участие 328 участников, планируется более 500 тысяч посетителей. Ярмарка работает в рамках устойчивого развития.

В этом году особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями. Ярмарка включает в себя также множество мероприятий для детей: чтения, семинары, инициатива "Поход в лагерь с историями", скидки на детскую литературу от 50%. Основной целью Лиссабонской книжной ярмарки является продвижение образования и знаний посредством книги и чтения.

Финансовую, материально-техническую поддержку ярмарки обеспечивает компания APEL. В культурной сфере Лиссабонская книжная ярмарка является одним из главных событий в Португалии.

Делегацию Беларуси представляют директор ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа" Игорь Маланяк, директор ИРУП "Народная асвета" Виктория Калистратова, заместитель директора РУП "Мастацкая лiтаратура" Елена Казак, директор РУП "Пачатковая школа" Ольга Ванина, а также Виктория Филипкова, первый заместитель РУП "Издательство "Пачатковая школа".
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