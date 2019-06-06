ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ HATG ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
13:10 10.06.2019

Руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие в презентации инвестиционного потенциала Гродненского региона и международного аэропорта «Гродно» делегации Государственной транспортной, авиационной, туристической инвестиционной корпорации «ХАТГ» провинции Ганьсу

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе состоявшейся 6 июня встречи с представителями китайской корпорации глава администрации СЭЗ Сергей Ткаченко рассказал об инвестиционном потенциале СЭЗ «Гродноинвест» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Особое внимание было уделено перспективам развития логистической деятельности в регионе.

В районе аэропорта «Гродно» расположены две инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест», на которых предусматривается реализация проектов в сфере логистики, в том числе по созданию грузового терминала и торгово-выставочного центра. В ходе переговоров стороны также обсудили возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» как узловой точки.

Помимо проектов в сфере логистки, китайские бизнесмены ознакомились с перспективными инвестиционными проектами на территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», свободными земельными площадками, преференциальным режимом для резидентов парка.

Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Республики Беларусь в различных сферах сотрудничества. Так, генеральный директор корпорации HATG Сунь Дунмин подчеркнул, что в рамках инициативы «Один пояс – один путь» созданы крайне благоприятные условия для перспективного сотрудничества с Гродненской областью.

На сегодня в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрирована китайская компания ООО «СИГИКОП Логистическая компания – Гродно», которая реализует проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненской области на границе с Республикой Польша.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3568 -0.0016
USD 2.0925 -0.0066
RUB 3.2170 -0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3530 2.3600
USD 2.0830 2.0880
RUB 3.2150 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1330
EUR/RUB 73.0300 73.7000
USD/RUB 64.7000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте