Руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие в презентации инвестиционного потенциала Гродненского региона и международного аэропорта «Гродно» делегации Государственной транспортной, авиационной, туристической инвестиционной корпорации «ХАТГ» провинции Ганьсу

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе состоявшейся 6 июня встречи с представителями китайской корпорации глава администрации СЭЗ Сергей Ткаченко рассказал об инвестиционном потенциале СЭЗ «Гродноинвест» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Особое внимание было уделено перспективам развития логистической деятельности в регионе.

В районе аэропорта «Гродно» расположены две инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест», на которых предусматривается реализация проектов в сфере логистики, в том числе по созданию грузового терминала и торгово-выставочного центра. В ходе переговоров стороны также обсудили возможность организации перелетов из Китая в страны Евросоюза через аэропорт «Гродно» как узловой точки.

Помимо проектов в сфере логистки, китайские бизнесмены ознакомились с перспективными инвестиционными проектами на территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», свободными земельными площадками, преференциальным режимом для резидентов парка.

Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Республики Беларусь в различных сферах сотрудничества. Так, генеральный директор корпорации HATG Сунь Дунмин подчеркнул, что в рамках инициативы «Один пояс – один путь» созданы крайне благоприятные условия для перспективного сотрудничества с Гродненской областью.

На сегодня в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрирована китайская компания ООО «СИГИКОП Логистическая компания – Гродно», которая реализует проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненской области на границе с Республикой Польша.