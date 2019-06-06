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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛАХ
11:18 10.06.2019

Соглашение между правительствами Беларуси и Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах подпишут руководители таможенных служб двух стран.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, документом определены основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами Беларуси и Египта. Реализация его положений будет способствовать повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, окажет положительное влияние на выполнение стоящих перед таможенными органами двух государств задач.

Заключение соглашения позволит таможенным органам двух стран по взаимной договоренности установить прямые контакты между своими правоохранительными подразделениями для обеспечения оперативного взаимодействия по линии борьбы с таможенными правонарушениями.

К слову, в таможенной сфере уже заключены такие соглашения с 27 странами, а также аналогичное многостороннее соглашение в рамках СНГ.

Белорусской таможней активно проводится работа по расширению числа стран, с которыми планируется подписание международных договоров: в ближайшей перспективе – с Уругваем, Южной Кореей и Японией.

Всего международная договорная база Республики Беларусь в сфере таможенного дела содержит свыше 80 международных договоров, касающихся различных аспектов таможенного взаимодействия.
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