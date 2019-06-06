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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ, ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАО «АГРОТЕХСНАБ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:44 10.06.2019
Генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел 6-8 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках мероприятия подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ОАО «МТЗ», правительством Саратовской области и ЗАО «Агротехснаб».
Кроме того, прошли встречи с представителями крупного бизнеса и руководителями регионов Российской Федерации.
Руководитель ОАО «МТЗ» также принял участие в секции «ЕАС-АСЕАН» в качестве спикера.
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