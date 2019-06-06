Генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел 6-8 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках мероприятия подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ОАО «МТЗ», правительством Саратовской области и ЗАО «Агротехснаб».

Кроме того, прошли встречи с представителями крупного бизнеса и руководителями регионов Российской Федерации.

Руководитель ОАО «МТЗ» также принял участие в секции «ЕАС-АСЕАН» в качестве спикера.