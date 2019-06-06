Делегация Министерства национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам во главе с командующим ВВС и ПВО Вооруженных сил Социалистической Республики Вьетнам генерал-лейтенантом Ле Зуй Винем с 3 по 7 июня находилась с визитом в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках визита прошли переговоры заместителя председателя Госкомвоенпрома Д.Пантуса с главой вьетнамской делегации по вопросам военно-технического сотрудничества.

Вьетнамская делегация ознакомилась с текущим состоянием реализации совместных проектов в военно-технической сфере, а также с потенциалом оборонного сектора экономики Беларуси в области производства, ремонта и модернизации вооружения и военной техники.