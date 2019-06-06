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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА
09:57 10.06.2019
Делегация Министерства национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам во главе с командующим ВВС и ПВО Вооруженных сил Социалистической Республики Вьетнам генерал-лейтенантом Ле Зуй Винем с 3 по 7 июня находилась с визитом в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках визита прошли переговоры заместителя председателя Госкомвоенпрома Д.Пантуса с главой вьетнамской делегации по вопросам военно-технического сотрудничества.
Вьетнамская делегация ознакомилась с текущим состоянием реализации совместных проектов в военно-технической сфере, а также с потенциалом оборонного сектора экономики Беларуси в области производства, ремонта и модернизации вооружения и военной техники.
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