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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО BR98,5 ТЫС. ВЫДЕЛЯТ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В БЕЛАРУСИ 16 ДЕТЕЙ ИЗ КИТАЯ
09:06 10.06.2019
Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая. Для этого из резервного фонда президента выделяется около Br98,5 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом белорусская сторона финансирует расходы по реабилитации китайских ребят в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, берет на себя оплату авиаперелета, транспортных услуг, пребывания сопровождающих лиц.
Планируется также организовать для зарубежных гостей экскурсионную и культурную программы.
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