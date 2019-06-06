Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая. Для этого из резервного фонда президента выделяется около Br98,5 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом белорусская сторона финансирует расходы по реабилитации китайских ребят в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, берет на себя оплату авиаперелета, транспортных услуг, пребывания сопровождающих лиц.

Планируется также организовать для зарубежных гостей экскурсионную и культурную программы.