ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОКОЛО BR98,5 ТЫС. ВЫДЕЛЯТ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В БЕЛАРУСИ 16 ДЕТЕЙ ИЗ КИТАЯ
09:06 10.06.2019

Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая. Для этого из резервного фонда президента выделяется около Br98,5 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом белорусская сторона финансирует расходы по реабилитации китайских ребят в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, берет на себя оплату авиаперелета, транспортных услуг, пребывания сопровождающих лиц.

Планируется также организовать для зарубежных гостей экскурсионную и культурную программы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3568 -0.0016
USD 2.0925 -0.0066
RUB 3.2170 -0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3570 2.3630
USD 2.0850 2.0900
RUB 3.2100 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1330
EUR/RUB 73.0000 73.7000
USD/RUB 64.7000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте