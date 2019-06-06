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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
17:19 07.06.2019

Текущая экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики обсуждены на четырнадцатом заседании Консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины, которое состоялось 7 июня в Ровно с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Национального банка Украины Якова Смолия, других представителей центральных банков двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке Беларуси, участники встречи ознакомили друг друга с ходом либерализации валютного законодательства в двух странах, обсудили вопросы международного сотрудничества. Украинская сторона поделилась опытом реализации проектов технической помощи Европейского союза, одним из бенефициаров по которым выступает Национальный банк Украины.

Также был представлен опыт сотрудничества Национального банка Украины с европейской стороной в рамках твининг-проекта, старт реализации которого планируется в конце текущего – начале следующего года. В свою очередь белорусская сторона проинформировала украинских коллег о ходе реализации твининг-проекта «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь».

В ходе заседания стороны также поделились опытом оптимизации структуры и централизации выполняемых функций, повышения прозрачности коммуникационной деятельности центральных банков двух стран.

Кроме того, в рамках развития двустороннего сотрудничества в преддверии заседания Консультативного совета представители Национального банка Беларуси – заместитель председателя правления Сергей Калечиц и заместитель начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Андрей Категов – приняли участие в состоявшемся 5 июня заседании Комитета по монетарной политике Национального банка Украины.

Первое заседание Консультативного совета центральных банков Республики Беларусь и Украины состоялось в мае 2002 года. Консультативный совет был создан в целях содействия развитию внешнеэкономических отношений между двумя странами, валютных рынков и платежных систем, улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования. В его задачи и функции входит подготовка и организация выполнения двусторонних соглашений в области банковской деятельности, решение текущих проблем двустороннего сотрудничества и обмен опытом.
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