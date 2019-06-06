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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБСУДЯТ 11-13 ИЮНЯ В РАУБИЧАХ
16:34 07.06.2019

Актуальные вопросы обеспечения финансовой доступности будут рассмотрены 11-13 июня на заседании Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), которое состоится в Учебном центре Национального банка Беларуси в Раубичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, особое внимание при его проведении планируется уделить развитию цифровых финансовых услуг и защите от рисков, связанных с внедрением новых технологий.

Мероприятие организовано в рамках сотрудничества Национального банка Беларуси и международного объединения «Альянс за финансовую доступность» (АФД). Участие в нем примут около пятидесяти представителей центральных банков и организаций из Армении, Казахстана, Малайзии, Монголии, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Чехии.

11 июня пройдет заседание экспертной группы по политике финансовой доступности, на котором будут обсуждены вопросы стратегии расширения доступа к финансам в странах ВЕЦА. 12 июня мероприятие продолжится семинаром-тренингом платежной системы Mastercard и Альянса за финансовую доступность.

Центральным событием заседания Региональной инициативы станет форум высокого уровня, запланированный на 13 июня. Главная задача форума – выработка дальнейшей стратегии стран ВЕЦА в области финансовой доступности.

Альянс за финансовую доступность является международным объединением, цель которого – содействие развитию национальных финансовых систем, обслуживающих все категории населения, включая малообеспеченных граждан. Членами Альянса являются центральные банки и другие органы финансового регулирования из более чем 90 развивающихся стран. Беларусь в лице Национального банка вступила в АФД в мае 2010 года и в настоящее время является полноправным членом этой организации.

Штаб-квартира АФД расположена в Куала-Лумпуре, Малайзия.

В настоящее время в рамках АФД реализуются пять региональных инициатив, охватывающих государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Арабского региона, Тихоокеанских островов, а также страны Восточной Европы и Центральной Азии.
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