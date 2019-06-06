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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВОЙ ПРОГРАММЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2027 ГОДА
15:48 07.06.2019
Беларусь и Польша договорились о новой программе сотрудничества до 2027 года. Об этом заявил журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 7 июня, комментируя итоги XXII Белорусско-польского экономического форума «Добрососедство-2019».
По его словам, она затрагивает не только трансграничные проекты, но и образовательные, коммерческие.
«Я думаю, что у нас хорошая перспектива, и мы в этом плане, безусловно, будем прирастать и товарооборотом, и человеческими контактами, и молодежными проектами», - подытожил Михаил Мясникович.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, в свою очередь председатель Сената Польши Станислав Карчевский отметил, что политический диалог содействует развитию экономического сотрудничества между странами.
«Политические беседы, политические решения очень важны для того, чтобы затем разговаривать о торговом, экономическом обмене, инвестициях. Для нас очень важно, чтобы этот диалог, это сотрудничество между нашими странами развивались", - добавил он.
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