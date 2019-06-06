Делегация Госстандарта участвует в мероприятиях генеральной ассамблеи европейских организаций по стандартизации CEN/CENELEC в Бухаресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, сегодня, 7 июня, во Дворце парламента в Бухаресте проходит конференция по европейской стандартизации «Развитие стандартов и углубление единого рынка», организованная Министерством экономики Румынии и Национальным органом по стандартизации Румынии.

В ходе конференции обсуждаются вопросы стандартизации в постоянно изменяющемся мире. Какими должны быть эти документы? Стандарты содействуют развитию промышленности, инновациям, защите рынка. Они затрагивают все сферы общественных отношений, поэтому в учебных заведениях необходимо обучать стандартизации. В Румынии, например, существует так называемая «Зимняя школа», где студентам университетов рассказывают о стандартизации специалисты Румынской ассоциации по стандартизации.

Стандарты должны быть гибкими, понятными, а в их разработку вовлечено как можно больше заинтересованных сторон. Значимый проект, который предстоит реализовать в Европейском союзе, – создание машиночитаемых стандартов.

Накануне, 6 июня, состоялась 15-я Генеральная ассамблея CEN/CENELEC – Европейской организации по стандартизации и Европейской организации по стандартизации в электротехнике соответственно.

На заседании были представлены отчеты о деятельности CEN/CENELEC, обозначены основные приоритеты деятельности на 2020 год (разработка стандартов, их имплементация, гармонизация и продвижение).

Состоялось избрание вице-президента CEN по политике на 2020-2021 годы, членов Совета CEN.

Также прошла открытая сессия, на которой обсуждались вопросы кибербезопасности и стандартизации. Проект «Закона о кибербезопасности ЕС», в частности, намерен создать общую европейскую систему сертификации кибербезопасности для продуктов, систем и услуг ИКТ. Стандартизация будет играть важную роль, поскольку кибербезопасность становится все более актуальной для всех секторов промышленности и является приоритетом для государственных органов, частных компаний и потребителей.

Следующая Генеральная ассамблея CEN/CENELEC пройдет в Австрии.

Госстандарт Беларуси принимает участие в работе CEN/CENELEC в качестве партнерского органа по стандартизации. Это позволяет специалистам страны принимать участие в ассамблеях данных организаций, в работе их технических комитетов, обеспечивает доступ к проектам европейских стандартов и тем самым позволяет получать упреждающую информацию о вводимых требованиях, проводить более прогнозируемую политику присутствия белорусской продукции на европейском рынке. Специалисты нашей страны участвуют в качестве наблюдателя в работе 20 технических комитетов CEN и 3 технических комитетов CENELEC.