Польские инвестиции в экономику Беларуси за 2018 год составили 445 млн долларов США. Такую цифру озвучил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 7 июня на XXII Белорусско-польском экономическом форуме «Добрососедство-2019».

Он отметил, что в Беларуси работает 339 организаций с польским капиталом. По итогам 2018 года впервые за последние восемь лет объем взаимной торговли достиг 2 млрд 550 млн долларов США.

«Рассчитываем, что нынешний форум добавит новые контракты и проекты, новые знакомства», - сказал Мясникович.

Беларусь — страна с открытой экономикой, которая заинтересована в привлечении польских инвесторов, и не только с мировым именем.

«Многие проекты мы обсуждали с министром предпринимательства и технологий Польши госпожой Ядвигой Эмилевич во время моего визита в Польшу в феврале 2019 года. Не буду повторяться. Хочу обратить особое внимание на объединение усилий в реализации глобального проекта «Один пояс, один путь», - отметил председатель Совета Республики.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, в этих вопросах наши страны сделали немало важных шагов навстречу друг другу. Например, недавно подписан договор о содержании пограничных железнодорожных мостовых объектов на белорусско-польской границе, активизировались проекты по автомобильным дорогам.

«Мы готовы обсуждать с польской стороной дальнейшее сотрудничество в транспортно-логистической сфере», - добавил Михаил Мясникович.

Особое значение Беларусь придает совместным инновационным и научно-техническим проектам, в том числе трансграничным. Взаимный интерес представляют проекты в сфере охраны Беловежской пущи, водных объектов и другие. К финансированию данных исследований привлекаются как национальные средства, так и средства европейских фондов.

В форуме «Добрососедство-2019» предусмотрено активное участие молодежи. Их лучшие инициативы нужно обязательно поддерживать, чтобы в дальнейшем они перерастали в стартапы, а затем — в реальный бизнес, подчеркнул Михаил Мясникович. Он считает, что в молодежных контактах — будущее сотрудничества. В то же время такое взаимодействие должно осуществляться на открытой, паритетной основе, не превращаться в «вымывание» кадров.

Совет Республики активно работает над продвижением ключевых вопросов. Беларусь и Польша подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере образования и социального обеспечения. Это очень важные и нужные документы для наших граждан, которые позволяют решать многие чувствительные вопросы.

Особое место в программе форума занимают вопросы инновационного развития, цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Беларусь и Польша претендуют на статус европейских лидеров в сфере инноваций. «Мы знаем, что в Польше сформирована развитая инновационная система из технопарков и инкубаторов, создан Польский фонд развития, действует программа по упрощению предпринимательской деятельности «Конституция для бизнеса». В Беларуси приняты очень серьезные меры по поддержке бизнеса, развитию частной инициативы, созданы беспрецедентные условия для роста IT-индустрии. Цифровизация и IT-технологии — это те новые направления сотрудничества, в которых наши страны могут серьезно преуспеть, уверен Михаил Мясникович.

«У нас в Беларуси есть компетентные кадры, хороший опыт. Полагаю, он может быть полезен для польских коллег. Мы открыты для совместной партнерской работы», - сказал он.