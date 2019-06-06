ОАО «БЕЛАЗ» заключило ряд крупных соглашений на проходящей в Новокузнецке XXVI Международной специализированной выставке технологий горных разработок, а новая модель 90-тонника, представленная на открытой экспозиции «Уголь России и Майнинг», отправится после окончания выставки в адрес ООО «УК «Регион 42».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках договора, заключенного между ООО «УК Мечел-Майнинг» и официальным представителем ОАО «БЕЛАЗ» – ООО «БЕЛАЗ-24», угольная компания «Южный Кузбасс» получит 8 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн и 3 – грузоподъемностью 130 тонн. Новая техника поступит на предприятие в июне-августе 2019 года. Самосвалы предназначены для перевозки вскрышных пород и добытого угля на разрезах «Южного Кузбасса».

«Обновление парка технологического автотранспорта является одним из важных направлений программы капитальных вложений на наших горнодобывающих предприятиях. Приобретение новых карьерных самосвалов позволит увеличить добычу и объем вскрышных работ», – отметил генеральный директор «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.

Подписано соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве и об организации поставок карьерной техники «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130 тонн на 2020-2021 годы в количестве 12 единиц в адрес ООО «Разрез «Корчакольский».

Заключен договор на поставку в 2019 году самосвалов грузоподъемностью 90 тонн в количестве 31 единицы с целью 100-процентного обновления парка карьерных самосвалов угледобывающего предприятия «Участок коксовый» с обеспечением полного сервисного обслуживания в течение 3-х лет с гарантированным уровнем КТГ.

Прямо с выставки образец новой модели 90-тонника БЕЛАЗ-75585 отправится в адрес ООО «УК «Регион 42». Договор об этом был подписан директором компании «Регион 42» Мариной Максимовой и управляющим директором компании «БЕЛАЗ-24» Константином Якушевым.