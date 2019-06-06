МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ НА ДНЕ ДОНСКОГО ПОЛЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10:57 07.06.2019 Белорусские предприятия принимают участие в выставке-демонстрации День Донского поля, которая проходит 6-7 июня в Зерноградском районе Ростовской области России. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на выставочной площадке представлены 150 единиц техники, включая комбайны «Палессе» и грузовики МАЗ. Представленные на выставочной площадке два комбайна «Палессе» ОАО «Гомсельмаш» нашли покупателей еще до начала выставки. Посетители проявляют интерес к грузовым автомобилям МАЗ, предназначенным для перевозки зерновых культур. В качестве пожеланий высказываются проблемы сервисного обслуживания, а также улучшение качества сборки. На опытных полях представлены все основные культуры, культивируемые в Ростовской области, с учетом применения агрохимии и средств защиты. В мероприятии приняли участие более тысячи аграриев Ростовской области. С образцами белорусских комбайнов и грузовых автомобилей вместе с советником отделения посольства Владимиром Неронским ознакомился депутат Законодательного собрания Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.