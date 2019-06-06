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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ НА ДНЕ ДОНСКОГО ПОЛЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10:57 07.06.2019
Белорусские предприятия принимают участие в выставке-демонстрации День Донского поля, которая проходит 6-7 июня в Зерноградском районе Ростовской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на выставочной площадке представлены 150 единиц техники, включая комбайны «Палессе» и грузовики МАЗ.
Представленные на выставочной площадке два комбайна «Палессе» ОАО «Гомсельмаш» нашли покупателей еще до начала выставки.
Посетители проявляют интерес к грузовым автомобилям МАЗ, предназначенным для перевозки зерновых культур. В качестве пожеланий высказываются проблемы сервисного обслуживания, а также улучшение качества сборки.
На опытных полях представлены все основные культуры, культивируемые в Ростовской области, с учетом применения агрохимии и средств защиты.
В мероприятии приняли участие более тысячи аграриев Ростовской области.
С образцами белорусских комбайнов и грузовых автомобилей вместе с советником отделения посольства Владимиром Неронским ознакомился депутат Законодательного собрания Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.
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