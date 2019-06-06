|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ ТРАНСПОРТА «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» В ЛЮКСЕМБУРГЕ
09:21 07.06.2019
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов принял участие во встрече министров транспорта «Восточного партнерства», которое состоялось 6 июня в Люксембурге в рамках заседания Совета Европейского союза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в ходе встречи обсуждались вопросы дорожной безопасности и расширения Трансъевропейской транспортной сети (далее – ТЕН-Т) на территории стран-партнеров Восточного партнерства, включая Беларусь. Также Еврокомиссия официально представила проект «Обсерватория по дорожной безопасности», признанный стать секретариатом для обзора реализации принятой в апреле 2018 года в Любляне совместной декларации министров транспорта Восточного партнерства по дорожной безопасности.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялось обсуждение следующих шагов по дальнейшей реализации индикативного инвестиционного плана действий ТЕН-Т в регионе Восточного партнерства с целью завершить расширение основной сети ТЕН-Т к 2030 году, а также в свете более широкой повестке дня по вопросам сообщаемости между ЕС и Азией.
Наряду с этим на встрече была принята совместная декларация Восточного партнерства о сотрудничестве в сфере транспорта.
«Для Беларуси данная встреча - это дополнительная возможность для реализации инфраструктурных проектов на ключевых транспортных коридорах в сопряжении со странами ЕС с целью расширения имеющихся транспортно-логистических возможностей», - отметили в министерстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
Курсы в банках
на 06.06.2019
Конвертация в банках
на 06.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте