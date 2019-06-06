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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ ТРАНСПОРТА «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» В ЛЮКСЕМБУРГЕ
09:21 07.06.2019

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов принял участие во встрече министров транспорта «Восточного партнерства», которое состоялось 6 июня в Люксембурге в рамках заседания Совета Европейского союза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в ходе встречи обсуждались вопросы дорожной безопасности и расширения Трансъевропейской транспортной сети (далее – ТЕН-Т) на территории стран-партнеров Восточного партнерства, включая Беларусь. Также Еврокомиссия официально представила проект «Обсерватория по дорожной безопасности», признанный стать секретариатом для обзора реализации принятой в апреле 2018 года в Любляне совместной декларации министров транспорта Восточного партнерства по дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось обсуждение следующих шагов по дальнейшей реализации индикативного инвестиционного плана действий ТЕН-Т в регионе Восточного партнерства с целью завершить расширение основной сети ТЕН-Т к 2030 году, а также в свете более широкой повестке дня по вопросам сообщаемости между ЕС и Азией.

Наряду с этим на встрече была принята совместная декларация Восточного партнерства о сотрудничестве в сфере транспорта.

«Для Беларуси данная встреча - это дополнительная возможность для реализации инфраструктурных проектов на ключевых транспортных коридорах в сопряжении со странами ЕС с целью расширения имеющихся транспортно-логистических возможностей», - отметили в министерстве.
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