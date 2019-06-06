6 июня в концерне «Беллегпром» состоялось заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбургской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в настоящее время рассматриваются предложения администрации Оренбурга по размещению фирменных магазинов предприятий концерна «Беллегпром»: СООО «Белвест», СП ЗАО «Милавица», ОАО «БПХО», ОАО «Свiтанак» (Жодино).

В целях активизации сотрудничества в области легкой промышленности правительство Оренбургской области оказывает содействие в подборе партнеров с оренбургской стороны, которые могут выступить в качестве дилеров, оптовых покупателей продукции предприятий концерна «Беллегпром». Это позволит организовать поставки непосредственно в Оренбургскую область, минуя дилерские структуры в других регионах Российской Федерации.

Белорусская сторона также заинтересована в реализации совместных проектов, в том числе в области импортозамещения.

В ходе визита подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Минской и Оренбургской областями. Его подписание планируется в рамках «Форума регионов Беларуси и России 2019», который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.

В 2018 году взаимный товарооборот между Республикой Беларусь и Оренбургской областью Российской Федерации составил 383 млн. долларов США (увеличился по сравнению с 2017 годом на 7,2%), поставки предприятий Оренбургской области в Беларусь составили 360,2 млн. долларов США (увеличились на 7%), экспортные поставки предприятий Республики Беларусь в Оренбургскую область составили 22,8 млн. долларов США (увеличились на 11,3%).