|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» МОГУТ ПОЯВИТЬЯ В ОРЕНБУРГЕ
17:07 06.06.2019
6 июня в концерне «Беллегпром» состоялось заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбургской области Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в настоящее время рассматриваются предложения администрации Оренбурга по размещению фирменных магазинов предприятий концерна «Беллегпром»: СООО «Белвест», СП ЗАО «Милавица», ОАО «БПХО», ОАО «Свiтанак» (Жодино).
В целях активизации сотрудничества в области легкой промышленности правительство Оренбургской области оказывает содействие в подборе партнеров с оренбургской стороны, которые могут выступить в качестве дилеров, оптовых покупателей продукции предприятий концерна «Беллегпром». Это позволит организовать поставки непосредственно в Оренбургскую область, минуя дилерские структуры в других регионах Российской Федерации.
Белорусская сторона также заинтересована в реализации совместных проектов, в том числе в области импортозамещения.
В ходе визита подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Минской и Оренбургской областями. Его подписание планируется в рамках «Форума регионов Беларуси и России 2019», который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.
В 2018 году взаимный товарооборот между Республикой Беларусь и Оренбургской областью Российской Федерации составил 383 млн. долларов США (увеличился по сравнению с 2017 годом на 7,2%), поставки предприятий Оренбургской области в Беларусь составили 360,2 млн. долларов США (увеличились на 7%), экспортные поставки предприятий Республики Беларусь в Оренбургскую область составили 22,8 млн. долларов США (увеличились на 11,3%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
Курсы в банках
на 06.06.2019
Конвертация в банках
на 06.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте