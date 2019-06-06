Активизировать сотрудничество в сфере строительства жилья и объектов городской социальной инфраструктуры во Владимирской области предложил посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко во время встречи с главой области Владимиром Сипягиным в рамках ХXIII Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в частности, предложено рассмотреть вопрос о строительстве во Владимире «Белорусского квартала», о возведении жилых и социально-культурных объектов в крупных населенных пунктах региона.

«Белорусские проектные и строительные организации готовы участвовать в реализуемых в области программах по строительству жилья, в том числе по принципу комплексной застройки с возведением объектов социального назначения; в строительстве и ремонте автомобильных дорог общего пользования. Можем поставить и любую необходимую дорожно-строительную и коммунальную технику Амкодор, МАЗ и МТЗ», - сказал Владимир Семашко.

Посол предложил также увеличить объемы взаимной торговли, включая развитие промышленной кооперации в сферах пищевой промышленности и машиностроения, в агропромышленном комплексе, строительстве, транспорте, включая поставку в регион современного пассажирского электротранспорта.

«Предприятий мясомолочной отрасли и иных отраслей пищевой промышленности Беларуси могут обеспечить поставки белорусских „промежуточных“ товаров под полную потребность пищевой промышленности области, нарастить поставки готовой пищевой продукции в торговые сети региона», - подчеркнул Владимир Семашко.

Посол рассказал о возможностях белорусских предприятий по участию в реализации программы развития АПК Владимирской области, включая обеспечение региона современной и надежной техникой и оборудованием сельскохозяйственного назначения; в строительстве и модернизации животноводческих, молочно-товарных комплексов. Отметил, что белорусские промышленные организации, работающие в сфере производства автокомпонентов, уже имеют успешный опыт кооперационного сотрудничества с рядом ведущих российских машиностроительных компаний.

Владимир Семашко и Владимир Сипягин договорились провести в Минске во втором полугодии 2019 года заседание рбочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области.

Посол пригласил делегацию промышленных предприятий машиностроительной отрасли региона посетить белорусские предприятия — производителей комплектующих автомобильной и тракторной техники — для обмена опытом, установления и развития деловых связей; делегацию строительных предприятий — ознакомиться с белорусским опытом в сфере градостроительства.

В 2018 году товарооборот Республики Беларусь с Владимирской областью составил 242,9 млн. долларов и увеличился на 11 процентов. В январе-апреле 2019 г. товарооборот составил 76,3 млн. долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 5,6 процента.