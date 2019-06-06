По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Канадой заметно сократился к уровню предыдущего года и составил менее 50 млн. долларов США. Это было отмечено на состоявшейся 6 июня встрече заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Марианны Щёткиной с послом Канады в Польше и Республике Беларусь по совместительству Лесли Луис Скэнлон.

Между тем, по мнению сторон, эти цифры могут быть больше.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, во время встречи обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделено возможностям развития контактов между представителями бизнеса двух стран.

«Важно, чтобы канадские компании больше знали о Беларуси, условиях инвестиционной деятельности в вашей стране. Это содействовало бы кооперации и совместным проектам», - отметила Лесли Луис Скэнлон.

Беларусь заинтересована в привлечении крупных зарубежных инвесторов, в том числе из Канады, заявила Марианна Щёткина. В стране приняты серьезные меры по поддержке предпринимательства и стимулированию деловой активности.

«Создаются условия для комфортной работы инвесторов и нам хотелось бы, чтобы бизнес-контакты между нашими странами развивались более динамично. Со своей стороны парламент Беларуси готов этому содействовать», - подчеркнула она.

В ходе переговоров речь также шла о возможностях взаимодействия в сфере охраны окружающей среды и защиты лесов, органического земледелия, информационно-коммуникационных технологий, туризма. Обсуждалось и гуманитарное сотрудничество. «Беларусь благодарна Канаде за поддержку, которая оказана нашей стране после аварии на Чернобыльской АЭС. Канада одной из первых оказала Беларуси помощь, мы это ценим», - подчеркнула Марианна Щёткина.

Как национальный координатор по ЦУР она проинформировала о проводимой в Беларуси работе по достижению Целей, а также готовящейся Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.

Кроме того, обсуждались вопросы развития женского предпринимательства. «Поддержка женщин в предпринимательстве — важный вопрос, над которым мы сегодня работаем. У нас должно быть больше льгот по доступу к кредитам для женщин, которые хотят вести свое дело, а также определенные условия для них на начальном этапе, чтобы бизнес развивался, - рассказала Марианна Щёткина. - Прорабатывается вопрос об открытии в Беларуси ресурсного центра, чтобы можно было централизованно вести работу по поддержке женского предпринимательства, в том числе заниматься вопросами обучения женщин».

Марианна Щёткина рассказала об основных направлениях деятельности БСЖ, а также наиболее интересных проектах по развитию женского бизнеса. В этой сфере Беларусь уделяет большое значение сотрудничеству с другими странами. Установлены контакты со Швецией, Латвией, Россией.

Стороны отметили особое значение межпарламентского взаимодействия в укреплении двусторонних отношений. «Необходимо в большей степени задействовать потенциал наших парламентских групп дружбы, пока это составляющая используется недостаточно эффективно», - добавила заместитель председателя Совета Республики.