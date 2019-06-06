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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В ХXIII ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
13:40 06.06.2019
Делегация Беларуси во главе с вице-премьером Игорем .Петришенко участвует в ХXIII Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, члены делегации примут участие в пленарных заседаниях Форума и в работе его секций: «Евразийский экономический союз. Стратегия будущего», «Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности», «Российская экономика в поисках стимулов роста», «Энергетическая панель» и др.
Запланированы встречи посла Владимира Семашко с руководителями российский регионов: с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, губернатором Московской области Андреем Воробьевым, врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
На встрече с врио губернатора Липецкой области ожидается подписание протокола встречи Владимира Семашко с Игорем Артамоновым, состоявшейся в Липецке накануне ПМЭФ.
ПМЭФ — главный ежегодный экономический форум России и других стран СНГ — проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ-2019 пройдет с 6 июня по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тыс. гостей из 75 стран мира, более 270 компаний.
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