Представители ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и директор департамента международной деятельности Ассоциации «Содействие развитию ВЭД» (Россия) Геннадий Ванюков обсудили потенциальные направления сотрудничества на состоявшейся 5 июня в Москве встрече.

Как сообщает сайт БУТБ, для членов Ассоциации, особенно для ее региональных представительств (Ростовская, Краснодарская, Липецкая, Ленинградская, Иркутская, Калининградская области), представляет практический интерес возможность развития торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь через использование электронных торговых площадок Белорусской универсальной товарной биржи.

В свою очередь для биржи актуальны предложения Ассоциации по использованию потенциала логистических компаний – членов Ассоциации для активизации торговли с российскими предприятиями, в первую очередь по таким товарным позициям, как уголь, щебень, цемент, металл, зерно.

Особую заинтересованность Геннадия Ванюкова вызвала возможность осуществления Ассоциацией функций биржевого брокера.

Участники встречи договорились в ближайшее время организовать и провести в одном из регионов Российской Федерации совместное информационное мероприятие для российских участников внешнеэкономической деятельности по вопросам использования биржевых механизмов в торговле.

Ассоциация «Содействие развитию ВЭД» создана в 2015 г. для объединения на своей площадке импортеров, экспортеров, профессиональных операторов рынка услуг и экспертов в сфере ВЭД с целью защиты их интересов в органах власти и обеспечения справедливых и честных условий ведения ВЭД. В настоящее время в Ассоциацию входят более 80 компаний, представляющих различные сферы экономики Российской Федерации.