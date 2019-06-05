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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД УЧАСТВУЕТ В IX МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВО ЛЬВОВЕ
10:18 06.06.2019

Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) принимает участие в IX международной железнодорожной конференции UARail & Partners «Инфраструктура и подвижной состав», которая проходит 3-8 июня во Львове (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основной целью конференции является поиск предложений и налаживание технико-экономического сотрудничества с профильными европейскими предприятиями по поддержанию и восстановлению инфраструктурных объектов и подвижного состава УК на основе принципов частно-государственного партнерства. Также рассматриваются вопросы развития и укрепления всестороннего взаимодействия, сотрудничества между производителями и потребителями, реализации перспективных проектов развития железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Деловая программа конференции пройдет в формате пленарного заседания, круглых столов и работе 4 секций. В рамках работы секций участники обсудят актуальные вопросы, касающиеся двух направлений — «Подвижной состав» и «Инфраструктура».

Делегация Белорусской железной дороги во главе с заместителем начальника дороги Владимиром Балахоновым примет участие в пленарном заседании конференции и круглых столах по направлению «Подвижной состав».

На заседании будут рассмотрены вопросы капитального ремонта, модернизации и инновационного решения обновления и поддержания надежности тягового подвижного состава, эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава, развития систем контроля и технической диагностики.

В конференции принимают участие представители Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, АО «Укрзализныця», представители железнодорожных компаний Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Китая, Нидерландов, Швеции, Польши, Германии США, Испании, Чехии, Франции и других стран, руководители частных предприятий, ведущие ученые образовательных и научно-исследовательских учреждений стран-участниц.
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