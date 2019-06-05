Делегация Министерства здравоохранения Беларуси во главе с начальником Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Еленой Богдан 3-4 июня находилась с визитом в Швеции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Швеции, визит был организован посольством с целью изучения шведской системы электронного здравоохранения и возможностей применения шведского опыта в нашей стране.

В рамках визита представители Беларуси посетили Институт электронного здравоохранения Швеции в Кальмаре, где ознакомились с научными подходами страны в указанной сфере. Во время посещения Агентства по технологической оценке здравоохранения в Стокгольме и Центра профессиональной и экологической медицины Стокгольмского региона делегации Беларуси были представлены прикладные возможности оценки медицинских процессов и практического применения электронного здравоохранения в Швеции.

В ходе встречи c практикующим юристом, занимающимся вопросами электронного здравоохранения, также рассмотрены нормативно-правовые аспекты данной области.