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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ИЗУЧАЕТ ШВЕДСКИЙ ОПЫТ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
09:07 06.06.2019
Делегация Министерства здравоохранения Беларуси во главе с начальником Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Еленой Богдан 3-4 июня находилась с визитом в Швеции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Швеции, визит был организован посольством с целью изучения шведской системы электронного здравоохранения и возможностей применения шведского опыта в нашей стране.
В рамках визита представители Беларуси посетили Институт электронного здравоохранения Швеции в Кальмаре, где ознакомились с научными подходами страны в указанной сфере. Во время посещения Агентства по технологической оценке здравоохранения в Стокгольме и Центра профессиональной и экологической медицины Стокгольмского региона делегации Беларуси были представлены прикладные возможности оценки медицинских процессов и практического применения электронного здравоохранения в Швеции.
В ходе встречи c практикующим юристом, занимающимся вопросами электронного здравоохранения, также рассмотрены нормативно-правовые аспекты данной области.
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