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МИНЭКОНОМИКИ И IFC СОЗДАДУТ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПА К ФИНАНСИРОВАНИЮ БИЗНЕСА
13:17 05.06.2019
В Министерстве экономики 5 июня состоялась встреча министра экономики Дмитрия Крутого с главой регионального представительства Международной финансовой корпорации по Беларуси, Молдове, Украине Джейсоном Пеллмаром и главой представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольгой Щербиной.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе встречи стороны обсудили направления совместного сотрудничества, а также перспективные проекты в сфере развития деловой среды и поддержки предпринимательства.
На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики Беларуси и Международной финансовой корпорацией. Оно предусматривает в том числе реализацию совместных мероприятий по созданию гарантийного фонда для улучшения доступа к финансированию субъектов МСП, развитию женского предпринимательства, внедрению института оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, содействию в улучшении показателей Беларуси в рейтинге Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса».
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