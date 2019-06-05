В Министерстве экономики 5 июня состоялась встреча министра экономики Дмитрия Крутого с главой регионального представительства Международной финансовой корпорации по Беларуси, Молдове, Украине Джейсоном Пеллмаром и главой представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольгой Щербиной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе встречи стороны обсудили направления совместного сотрудничества, а также перспективные проекты в сфере развития деловой среды и поддержки предпринимательства.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики Беларуси и Международной финансовой корпорацией. Оно предусматривает в том числе реализацию совместных мероприятий по созданию гарантийного фонда для улучшения доступа к финансированию субъектов МСП, развитию женского предпринимательства, внедрению института оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, содействию в улучшении показателей Беларуси в рейтинге Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса».