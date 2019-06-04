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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПЛЕНАРНОЙ НЕДЕЛИ ЕАГ В МОСКВЕ
11:46 05.06.2019

Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в мероприятиях 30-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись 26-31 мая 2019 года в Москве.

В состав белорусской делегации вошли представители департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля, Национального банка, министерств финансов, по налогам и сборам, внутренних дел и других ведомств. В мероприятиях приняли участие делегации всех государств – членов ЕАГ (Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, участники заседания одобрили отчет о деятельности ЕАГ за 2018 год и бюджет ЕАГ на 2020 год.

В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ представлен и одобрен совместный МВФ/ФАТФ/АТГ/ЕАГ Отчет о взаимной оценке Китайской Народной Республики, который был ранее рассмотрен и утвержден в рамках Пленарного заседания ФАТФ в феврале текущего года.

Заслушан и принят к сведению 1-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики.

Государства-члены ЕАГ представили информацию об изменениях в национальных законодательствах, касающихся вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения, а также проведения в странах оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма. Утвержден типологический отчет и методические рекомендации исследования на тему «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют».

Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля также приняли участие в мероприятиях Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ, которые проводятся одновременно с мероприятиями ЕАГ.
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