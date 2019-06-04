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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНДИРЕКТОР ВОИС ОТМЕТИЛ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОЙ ИТ-ИНДУСТРИИ
09:52 05.06.2019
В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий (ПВТ) 4 июня состоялась встреча с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, руководителю ВОИС была представлена информация о деятельности Парка и его резидентах. Особый акцент был сделан на достижениях в области искусственного интеллекта, в частности, возможностях его применения в сфере интеллектуальной собственности.
В ходе встречи особое внимание было уделено широким перспективам сотрудничества белорусских ИТ-компаний с ВОИС.
Ф. Гарри высоко оценил благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса в Беларуси и отметил большой потенциал белорусского ИТ-кластера в Восточной Европе.
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