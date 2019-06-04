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БЕЛАРУСЬ ОРГАНИЗУЕТ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ЦЕНТРЕ "ЗУБРЕНОК" ДЛЯ 92 ДЕТЕЙ ИЗ КИТАЯ
09:11 05.06.2019

Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда президента. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, программа пребывания китайских детей, которые будут находиться в Беларуси в июле 2019 года, включает санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Документом также предусматривается выделение средств на финансирование расходов по авиаперелету маршрутом Минск – Пекин – Минск для 92 белорусских детей, которые будут отдыхать в Китае. Такая поездка организуется впервые во исполнение меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.

Организация отдыха детей будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию двустороннего сотрудничества государств в социальной сфере.
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