Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией и предлагает реализовать совместные проекты в сферах фармацевтики, энергетики, электроники, инноваций, целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с парламентской делегацией Словакии во главе с председателем Национального совета Андреем Данко.

"Наши отношения динамично развиваются на протяжении последних лет. И мы достигли значительного прогресса в развитии политического, экономического, межпарламентского и регионального диалога. Есть много сфер, где мы сотрудничаем и где могли бы объединить усилия и, несомненно, достичь успеха. Это в первую очередь фармацевтика, энергетика, электроника, инновации, научно-техническое сотрудничество, целлюлозно-бумажная промышленность", - отметил Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Премьер-министр подчеркнул, что словацкие компании, которые ведут бизнес в Беларуси, могут использовать все преимущества Евразийского экономического союза, и предложил им создавать здесь совместные производства.

"Нам также интересен опыт Словакии по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса - этого динамично развивающегося сегмента экономики. У нас большой потенциал для экономического сотрудничества, и мы должны много работать над тем, чтобы его использовать полностью", - сказал Сергей Румас.

Товарооборот между Беларусью и Словакией за январь-март 2019 года составил $54,5 млн, увеличившись на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом белорусский экспорт достиг $34,2 млн (рост в 1,8 раза), а импорт - $20,3 млн (сокращение на 25,9%).

Беларусь поставляет в Словакию в основном устройства и принадлежности медицинского назначения, проволоку и скобы из черных металлов, нефтепродукты, полиамиды, синтетические нити, тракторы, закупорочные и упаковочные принадлежности, плиты ДСП, фанеру, мебель. Из Словакии импортируются преимущественно промышленное оборудование, изделия из черных металлов, легковые автомобили и запасные части к ним, кукуруза, изделия из пластмасс.

В Беларуси действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.